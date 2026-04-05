Una storia familiare che si intreccia alla grande questione del nostro tempo: il rapporto con la tecnologia. Abbiamo intervistato lo scrittore americano che si divide tra gli studi di filologia e l'analisi dei cambiamenti della società contemporanea. "Ho fatto molta ricerca sulle tecnologie autonome, sulla guida autonoma, sulle armi autonome. Ed è uno dei temi del libro", racconta. E avverte: "Siamo a un punto di crisi e al contempo a un punto di svolta tra la necessità di regolamentazione e la sua totale assenza"