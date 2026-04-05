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Bruce Holsinger: "Così con il romanzo Colpevolezza ho anticipato la guerra dei droni"

Alberto Giuffrè

Alberto Giuffrè
Holsinger, Bruce Headshot 2025

Una storia familiare che si intreccia alla grande questione del nostro tempo: il rapporto con la tecnologia. Abbiamo intervistato lo scrittore americano che si divide tra gli studi di filologia e l'analisi dei cambiamenti della società contemporanea. "Ho fatto molta ricerca sulle tecnologie autonome, sulla guida autonoma, sulle armi autonome. Ed è uno dei temi del libro", racconta. E avverte: "Siamo a un punto di crisi e al contempo a un punto di svolta tra la necessità di regolamentazione e la sua totale assenza"

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