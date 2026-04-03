Nello scenario del conflitto in Medioriente, arriva sul tavolo dell'Unione europea la questione che riguarda la possibilità di sospendere il Patto di Stabilità. Ma proprio dalla Commissione arrivano dichiarazioni, rilasciate all'ANSA da parte di un portavoce, che per ora smentiscono questa ipotesi: "La clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare dal loro percorso di spesa netta, può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Unione europea nel suo complesso. Stiamo monitorando attentamente la situazione volatile in Medioriente, ma non ci troviamo in questo scenario".

Riflessioni a Bruxelles

Attivare la clausola generale di salvaguardia vorrebbe dire sospenderebbe il Patto di Stabilità e questo, secondo Bruxelles, potrebbe avere anche delle conseguenze controproducenti: qualsiasi sostegno fiscale che aumenti la domanda di energia potrebbe infatti aggravare ulteriormente la situazione, sia in termini di prezzi più elevati sia di carenze di offerta, in un contesto di approvvigionamento energetico già limitato.