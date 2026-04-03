"Ho ricordato i recenti attacchi missilistici su Gerusalemme che sono caduti nell'area di siti sacri per cristiani, musulmani ed ebrei", ha ffatto sapere il presidente israeliano su X. "Anche il popolo iraniano merita un futuro migliore, libero da questo pericoloso e violento regime del terrore"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato su X che, nella telefonata con Papa Leone, "per scambiarsi gli auguri per le festività di Pesach e Pasqua", si è "discusso della guerra con l'Iran, inclusa la continua minaccia di attacchi missilistici da parte del regime iraniano e dei suoi proxy terroristici contro persone di tutte le fedi". "Ho ricordato i recenti attacchi missilistici iraniani su Gerusalemme che sono caduti nell'area di siti sacri per cristiani, musulmani ed ebrei", ha detto Herzog. "Anche il popolo iraniano merita un futuro migliore, libero da questo pericoloso e violento regime del terrore".

"Discusso della protezione delle comunità cristiane in Libano"

Il presidente israeliano ha poi aggiunto di avere anche "parlato della situazione in Libano, inclusa l'importanza della sicurezza e della protezione delle comunità cristiane su entrambi i lati del confine. Ha sottolineato che "l'organizzazione terroristica Hezbollah non può continuare a minacciare sia il popolo di Israele che quello del Libano, entrambi meritevoli di un futuro di pace e stabilità". "Ho espresso a Papa Leone XIV la grande importanza della relazione dello Stato di Israele con la Santa Sede, la Chiesa Cattolica e i cristiani di tutto il mondo. Ho anche evidenziato l'importanza della cooperazione di tutti i leader mondiali e religiosi nella cruciale lotta contro l'antisemitismo", ha poi aggiunto. "Ho quindi esteso i miei più calorosi auguri per la festività pasquale alle comunità cristiane in tutto il Medio Oriente e nel mondo. Abbiamo espresso la nostra speranza condivisa per un futuro più pacifico per persone di tutte le fedi in tutto il mondo, libero dalla minaccia di violenza e spargimento di sangue".