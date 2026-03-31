Iraq, giornalista rapita. Media: liberata, ora si trova in ospedale

È giallo sulle sorti della giornalista americana Shelly Kittleson, rapita a Baghdad da un gruppo armato. Secondo Al Arabiya sarebbe stata liberata e si troverebbe ora in ospedale per accertamenti. Ma altre fonti ritengono poco attendibile la notizia della sua liberazione e Alex Plitsas, analista di sicurezza nazionale per la Cnn, ha confermato su X: "La mia amica Shelly Kittleson è stata rapita e potrebbe essere tenuta in ostaggio a Baghdad da Kataib Hezbollah. La sua posizione e le sue condizioni sono sconosciute. Sono il suo referente negli Stati Uniti. Se avete informazioni, vi prego di contattare le forze dell'ordine e inviarmi un messaggio privato". Kataib Hezbollah, letteralmente "Brigate del Partito di Dio" è un gruppo paramilitare sciita iracheno che fa parte delle Forze di Mobilitazione Popolare irachene che comprende la 45°, 46° e 47° Brigata. Secondo quanto riportato da Alarabiya, il sequestro era avvenuto quando un'auto si era fermata accanto a lei in una strada della capitale irachena e alcuni uomini armati l'avevano costretta a salire a bordo, fuggendo rapidamente. Le forze di sicurezza irachene avevano già arrestato uno dei rapitori durante le prime fasi dell'operazione.