Raid israeliano in Libano, tre giornalisti libanesi uccisi

Un raid israeliano in Libano meridionale ha causato la morte di tre giornalisti libanesi. Il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito da un’esplosione. Le forze israeliane hanno confermato di aver colpito la vettura su cui viaggiavano i giornalisti, affermando che Ali Shoeib fosse affiliato a Hezbollah. Tuttavia, non sono state fornite prove pubbliche a sostegno di tali accuse, né si è fatto riferimento agli altri due morti nella dichiarazione ufficiale. L’incidente, avvenuto nel contesto dell’attuale conflitto nella regione, ha suscitato, da parte della comunità internazionale, accuse di violazione delle norme che proteggono i cronisti in zone di guerra. Il presidente libanese ha definito l’azione una palese violazione del diritto internazionale umanitario.