Defunti tenuti in appartamenti vuoti: Cina vieta le case delle ceneri

Il governo di Pechino ha varato una legge contro coloro che, per risparmiare, preferiscono tenere i propri cari defunti in appartamenti vuoti. La pratica è sempre più diffusa in Cina e testimonia le difficoltà di un Paese che deve fare i conti con l'invecchiamento della popolazione e con la rapida urbanizzazione che ha tolto spazio necessario per i cimiteri, aumentando così i prezzi dei lotti

Si chiamano “appartamenti per le ceneri” e sono case vuote che, in Cina, vengono utilizzate per seppellire i defunti in alternativa ai cimiteri troppo cari. La pratica ormai è sempre più diffusa e il governo di Pechino ha deciso di agire imponendo misure severe contro chi volesse adottarla. Il rapido invecchiamento della popolazione e la crisi immobiliare hanno mandato in crisi il mercato funerario: le tombe hanno raggiunto prezzi stellari e anche morire, ormai, ha costi che non tutti possono sostenere. La notizia è partita dal Financial Times che ha sottolineato come la rapida urbanizzazione abbia aumentato la domanda di lotti cimiteriali, che nelle città sono limitati: se per gli immobili residenziali i diritti di godimento concessi dal governo valgono per 70 anni, per le tombe si prevede un contratto di locazione di soli 20 anni. Così, la popolazione ha trovato un’alternativa creando i cosiddetti "appartamenti per le ceneri".