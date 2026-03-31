Casa Bianca, giudice federale blocca la sala da ballo di Trump

La reazione di Trump

Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione affermando di non avere bisogno dell'approvazione del Congresso, ha reagito con rabbia accusando il National Trust for Historic Preservation, che gli ha fatto causa, "un gruppo di estremisti di sinistra composto da folli". "Il National Trust for Historic Preservation mi fa causa per un salone delle feste che rientra nel budget, è in anticipo sulla tabella di marcia, viene costruita a costo zero per i contribuenti e sarà l'edificio più raffinato del suo genere in tutto il mondo - ha scritto il presidente americano su Truth -. Successivamente, vengo citato in giudizio da loro per la ristrutturazione dell'ex Kennedy Center — fatiscente e strutturalmente compromesso, ora ribattezzato 'Trump Kennedy Center' (un simbolo di unità bipartisan: un Presidente Repubblicano e uno Democratico!) — dove tutto ciò che sto facendo è riparare, ripulire, gestire e rimettere a nuovo un edificio che per molti anni è stato tenuto in condizioni pessime, pur essendo un edificio di potenziale enorme importanza", ha aggiunto. "Eppure, il National Trust for Historic Preservation — un gruppo di estremisti di sinistra composto da folli, i cui finanziamenti sono stati interrotti dal Congresso nel 2005 — non fa causa alla Federal Reserve per un edificio che è stato devastato e distrutto, sia all'interno che all'esterno, da un Presidente della Fed incompetente e forse corrotto. Quell'edificio, un tempo magnifico, ha sforato il budget di miliardi, potrebbe non essere mai completato e potrebbe non aprire mai i battenti. Tutte le splendide pareti interne sono state abbattute, per non essere mai più ricostruite; eppure il National "Trust" for Historic Preservation non ha mai fatto nulla al riguardo!".