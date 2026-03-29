Inghilterra, auto investe pedoni a Derby: arrestato il conducente

La polizia del Derbyshire ha riferito alla Bbc che l'incidente è avvenuto in Friar Gate, cuore della movida cittadina, intorno alle 21.30 e che il fermato era alla guida di una Suzuki Swift nera. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto ha investito diversi pedoni nella cittadina britannica di Derby, 60 chilometri a nord di Birmingham. Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell'incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent'anni. La polizia del Derbyshire ha riferito alla Bbc che l'incidente è avvenuto in Friar Gate, cuore della movida cittadina, intorno alle 21.30 e che il trentenne era alla guida di una Suzuki Swift nera. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

Le testimonianze

“È stato orrendo”, dice un testimone alla stampa inglese. “Una carneficina. C’erano persone a terra e sangue ovunque, è stato terribile”. Catherine Atkinson, deputata a Westminster per la circoscrizione di Derby North, ha dichiarato di essere “profondamente scioccata” dalle notizie: “I miei pensieri sono con i feriti e sono grata ai nostri servizi di emergenza”, ha scritto su Facebook, esortando il pubblico a evitare la zona e invitandolo a contattare le forze dell’ordine con qualsiasi informazione utile “il prima possibile”.