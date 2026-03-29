Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inghilterra, auto investe pedoni a Derby: arrestato il conducente

Mondo
©Getty

La polizia del Derbyshire ha riferito alla Bbc che l'incidente è avvenuto in Friar Gate, cuore della movida cittadina, intorno alle 21.30 e che il fermato era alla guida di una Suzuki Swift nera. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto

ascolta articolo

La polizia britannica ha arrestato un uomo che, con la sua auto ha investito diversi pedoni nella cittadina britannica di Derby, 60 chilometri a nord di Birmingham. Imprecisato il numero dei feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. La polizia ha fermato il veicolo ritenuto coinvolto nell'incidente e arrestato il conducente, un uomo di circa trent'anni. La polizia del Derbyshire ha riferito alla Bbc che l'incidente è avvenuto in Friar Gate, cuore della movida cittadina, intorno alle 21.30 e che il trentenne era alla guida di una Suzuki Swift nera. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

Le testimonianze

“È stato orrendo”, dice un testimone alla stampa inglese. “Una carneficina. C’erano persone a terra e sangue ovunque, è stato terribile”. Catherine Atkinson, deputata a Westminster per la circoscrizione di Derby North, ha dichiarato di essere “profondamente scioccata” dalle notizie: “I miei pensieri sono con i feriti e sono grata ai nostri servizi di emergenza”, ha scritto su Facebook, esortando il pubblico a evitare la zona e invitandolo a contattare le forze dell’ordine con qualsiasi informazione utile “il prima possibile”.

Mondo: Ultime notizie

Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua

Mondo

La Settimana Santa, che si apre il 29 marzo con la Domenica delle Palme, accompagna i fedeli...

Zelensky: "Da Mosca a Teheran dati per colpire obiettivi Usa". LIVE

live Mondo

La Russia avrebbe scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per...

Guerra Iran, media: “Pentagono si prepara a operazioni di terra”. LIVE

live Mondo

Non si tratterebbe di un'invasione su larga scala, ma di una serie di incursioni condotte da...

Iran minaccia colpire università Usa in MO. Houthi attaccano Israele

Mondo

Ucciso in un raid lo scienziato iraniano, Ali Fouladvand, responsabile del programma...

Zelensky: "Satelliti russi aiutano a colpire obiettivi Usa in MO"

Mondo

Il Qatar e l'Ucraina hanno firmato un accordo di difesa che prevede la cooperazione per...

Mondo: I più letti