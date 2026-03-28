Barrette KitKat, si cerca un carico di 12 tonnellate rubato in Europa

"Un camion che trasportava 413.793 pezzi della nostra nuova gamma di è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione", ha confermato l'azienda. Il tir era partito dal centro Italia e si stava dirigendo verso la Polonia

A una settimana dalla Pasqua, le barrette KitKat sono a rischio. Secondo quanto riferito dall'azienda, che appartiene al colosso svizzero Nestlé, un carico di circa dodici tonnellate di barrette è sparito in Europa. "Un camion che trasportava 413.793 pezzi della nostra nuova gamma di è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione", ha confermato ad Afp l'azienda. Il camion era partito dal centro Italia e si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari Paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che "il veicolo e il suo contenuto (erano) introvabili".

Le indagini

Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti "e i partner della catena di approvvigionamento". L'azienda avverte anche che le barrette mancanti "potrebbero finire, attraverso canali di vendita non ufficiali, sui mercati europei". Rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat, che provvederà poi a trasmettere tali prove.