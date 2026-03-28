La polizia francese ha sventato un apparente attentato davanti all'edificio di una banca statunitense - a poche strade dagli Champs-Élysées - arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale
Nelle prime ore di oggi la polizia francese ha sventato un apparente attentato con un ordigno esplosivo davanti all'edificio di una banca statunitense a Parigi, arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale, secondo quanto riferito da fonti vicine al caso. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino davanti a un edificio della Bank of America nell'elegante VIII arrondissement, a poche strade dagli Champs-Élysées.
Indagini in corso
La polizia ha fermato l'uomo subito dopo che questi aveva posizionato un ordigno, composto da cinque litri di liquido (nove pinte imperiali), presumibilmente carburante, e un sistema di innesco, ha detto una delle fonti. Del caso, secondo quanto riferito da una fonte, si occupa la procura anti-terrorismo.
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Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO
Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'