Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, sventato attentato davanti alla Bank of America: indaga l'antiterrorismo

Mondo
©Getty

La polizia francese ha sventato un apparente attentato davanti all'edificio di una banca statunitense - a poche strade dagli Champs-Élysées - arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale

ascolta articolo

Nelle prime ore di oggi la polizia francese ha sventato un apparente attentato con un ordigno esplosivo davanti all'edificio di una banca statunitense a Parigi, arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale, secondo quanto riferito da fonti vicine al caso. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino davanti a un edificio della Bank of America nell'elegante VIII arrondissement, a poche strade dagli Champs-Élysées.

Indagini in corso

La polizia ha fermato l'uomo subito dopo che questi aveva posizionato un ordigno, composto da cinque litri di liquido (nove pinte imperiali), presumibilmente carburante, e un sistema di innesco, ha detto una delle fonti. Del caso, secondo quanto riferito da una fonte, si occupa la procura anti-terrorismo.

FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Zelensky a Doha: "Firmato accordo di difesa con il Qatar"

live Mondo

Il Qatar e l'Ucraina hanno firmato un accordo di difesa che prevede la cooperazione per...

Houthi attaccano Israele. Tre giornalisti libanesi uccisi in un raid

live Mondo

Gli Houthi dello Yemen rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra...

Barrette KitKat, si cerca un carico di 12 tonnellate rubato in Europa

Mondo

"Un camion che trasportava 413.793 pezzi della nostra nuova gamma di è stato rubato la settimana...

Hacker filo-Iran violano mail direttore Fbi Patel. Taglia da 10 mln

Mondo

Il gruppo Handala ha pubblicato delle foto di Patel dopo aver hackerato il suo account di posta...

Papa Leone a Monaco: "Forza e prevaricazione compromettono pace"

Mondo

Visita "lampo" del Pontefice, alla vigilia della Settimana Santa. Nel suo primo discorso...

Mondo: I più letti