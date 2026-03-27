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Anthropic, giudice sospende le sanzioni volute da Trump e dal Pentagono: "Una punizione"

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©Ansa

Lo ha deciso una giudice federale della California, in risposta alle restrizioni del presidente Usa e del segretario alla Difesa Pete Hegseth contro Anthropic, imposte a seguito del rifiuto dell’azienda di consentire un uso militare illimitato del suo modello di intelligenza artificiale Claude. Secondo la giudice, la decisione del governo americano di vietare Anthropic “sembra una punizione”

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Le sanzioni contro Anthropic volute da Donald Trump e dal Pentagono sono sospese. A deciderlo è stata una giudice federale della California, in risposta alle restrizioni del presidente degli Stati Uniti e del segretario alla Difesa Pete Hegseth alla società, imposte a seguito del rifiuto dell’azienda di consentire un uso militare illimitato del suo modello di intelligenza artificiale Claude. Secondo la giudice Rita F. Lin, la decisione del governo americano di vietare Anthropic “sembra una punizione”. A seguito dell'udienza in tribunale, nell'ambito degli sforzi della startup di ottenere un provvedimento che le consenta di superare il divieto imposto dall'amministrazione all'uso della sua tecnologia all'interno del governo, Lin ha parlato di un "tentativo di punire Anthropic" e una "chiara violazione del Primo Emendamento".  

La decisione della giudice federale

La reazione dell'amministrazione all'uscita allo scoperto di Anthropic sulla disputa con il Pentagono è stata "piuttosto veemente" e non è apparsa "calibrata su una chiara esigenza di sicurezza nazionale", ha rimarcato la giudice. “Niente nello statuto vigente giustifica l’idea orwelliana che un’azienda americana possa essere bollata come potenziale avversaria e sabotatrice degli Stati Uniti per aver espresso dissenso dal governo”, ha precisato ancora. Lin ha quindi concesso alla società di intelligenza artificiale un'ingiunzione contro l'ordine del governo che l'aveva classificata come “rischio per la catena di approvvigionamento per la sicurezza nazionale”.

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