Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro, una mossa che rappresenterebbe una novità assoluta per un presidente americano in carica e che coinciderebbe con il 250° anniversario della nazione. "Sotto la guida del Presidente Trump, siamo sulla strada di una crescita economica senza precedenti, del dominio duraturo del dollaro e della solidità e stabilità fiscale", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent in un comunicato che annunciava la decisione

L'iniziativa

"Sotto la guida del presidente Trump, siamo sulla strada verso una crescita economica senza precedenti, un duraturo predominio del dollaro, nonché forza e stabilità fiscale", ha dichiarato in merito all'iniziativa il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Non esiste modo più potente per riconoscere gli storici traguardi del nostro grande Paese e del presidente Donald J. Trump se non attraverso le banconote del dollaro statunitense che recano il suo nome; è dunque quanto mai opportuno che questa storica valuta venga emessa in occasione del Semiquincentenario". Mentre si avvicina il 250° anniversario "della nostra grande nazione, la valuta americana continuerà a ergersi a simbolo di prosperità, forza e dello spirito incrollabile del popolo americano, sotto la guida del presidente Trump", ha aggiunto il Tesoriere Brandon Beach. "L'impronta lasciata dal presidente nella storia, in qualità di architetto della rinascita economica dell''Età dell'Oro' americana, è innegabile. Stampare la sua firma sulla valuta americana non è solo appropriato, ma anche pienamente meritato", ha concluso Beach.