Tariq Ramadan, l'islamologo condannato a 18 anni di carcere per stupro

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Francia, l'islamologo Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere per stupro

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©Ansa

L'uomo è stato processato in contumacia a Parigi per aver stuprato tre donne tra il 2009 e il 2016. La sentenza si aggiunge a quella già confermata in Svizzera, dove Ramadan è stato condannato per violenza sessuale commessa su un'altra donna

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Lo studioso islamico svizzero Tariq Ramadan è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a 18 anni di reclusione. Il procedimento si è svolto in contumacia e a porte chiuse, in seguito alle accuse presentate da tre donne. È stato riconosciuto colpevole di stupro e di stupro di persona vulnerabile. Il tribunale ha disposto che sia sottoposto a sorveglianza giudiziaria per otto anni, vietandogli di contattare le vittime e di pubblicare qualsiasi libro, opera audiovisiva o dichiarazione pubblica relativa a questo reato.

Il processo inziato a marzo 

Il processo a Ramadan si era aperto agli inizi di marzo in assenza dell'imputato. Secondo i suoi legali, l'uomo non avrebbe potuto presenziare perché ricoverato a Ginevra a causa dell'aggravarsi di una sclerosi a placche. La pubblica accusa ha inoltre emesso un mandato di arresto internazionale, prevedendo un divieto di ingresso in Francia una volta scontata la pena. 

Le accuse: tre stupri tra il 2009 e il 2016

Il 63enne è stato giudicato per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016, accuse che Ramadan ha sempre respinto con fermezza. In Svizzera, il Tribunale federale ha confermato la scorsa estate una condanna a tre anni di reclusione, di cui uno da scontare, per violenza carnale e coazione sessuale nei confronti di un'altra donna, incontrata in un hotel ginevrino nell'ottobre del 2008.

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