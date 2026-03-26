Tariq Ramadan, l'islamologo condannato a 18 anni di carcere per stupro

L'uomo è stato processato in contumacia a Parigi per aver stuprato tre donne tra il 2009 e il 2016. La sentenza si aggiunge a quella già confermata in Svizzera, dove Ramadan è stato condannato per violenza sessuale commessa su un'altra donna ascolta articolo

Lo studioso islamico svizzero Tariq Ramadan è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a 18 anni di reclusione. Il procedimento si è svolto in contumacia e a porte chiuse, in seguito alle accuse presentate da tre donne. È stato riconosciuto colpevole di stupro e di stupro di persona vulnerabile. Il tribunale ha disposto che sia sottoposto a sorveglianza giudiziaria per otto anni, vietandogli di contattare le vittime e di pubblicare qualsiasi libro, opera audiovisiva o dichiarazione pubblica relativa a questo reato.

Il processo inziato a marzo Il processo a Ramadan si era aperto agli inizi di marzo in assenza dell'imputato. Secondo i suoi legali, l'uomo non avrebbe potuto presenziare perché ricoverato a Ginevra a causa dell'aggravarsi di una sclerosi a placche. La pubblica accusa ha inoltre emesso un mandato di arresto internazionale, prevedendo un divieto di ingresso in Francia una volta scontata la pena.