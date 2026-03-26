Crisi demografica: quanti europei vivono da soli?

In Europa crescono le persone che vivono da sole: nel 2024 sono il 37% delle famiglie, il dato più alto. Aumentano soprattutto gli anziani e gli uomini single, mentre calano le coppie con figli. In Italia forte crescita dopo il Covid, fino a 9,5 milioni di single
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi