Maduro torna in tribunale: “Usa stanno ostacolando mia difesa”

Nicolas Maduro torna in aula e tenta di fermare il processo negli Stati Uniti. L'ex presidente venezuelano chiede l’archiviazione delle accuse a New York denunciando ostacoli alla difesa e contestando la sua cattura. Maduro, secondo quanto riporta la Cnn, chiederà che vengano archiviate le accuse di narcoterrorismo contro di lui dal momento che il governo degli Stati Uniti starebbe bloccando la sua difesa, impedendo che vengano usati i fondi del governo venezuelano per sostenere le spese legali dell'ex presidente. Ma il presidente Trump dice: “A Nicolas Maduro sarà garantito un processo giusto”. "Immagino – continua il tycoon - che ci saranno altri processi in arrivo, perché in realtà lo hanno perseguito solo per una frazione di tutto ciò che ha commesso”.

Il processo

L'udienza era stata fissata per concedere agli avvocati dell'ex presidente venezuelano e di sua moglie, Cilia Flores, il tempo di esaminare le prove, delineare un calendario per le istanze legali e stabilire una data per il processo. Ma l'avvocato di Maduro, Barry Pollack, ha dichiarato il mese scorso che sarà costretto a ritirarsi dall'incarico qualora gli Stati Uniti non consentano al governo del Venezuela di sostenere le sue spese legali e quindi il tema dell'udienza di oggi è cambiato. Pollack ha dichiarato che l'ufficio per il controllo dei beni esteri del dipartimento del Tesoro Usa ha concesso, e successivamente revocato, una licenza che consentiva al governo venezuelano di sostenere le sue spese legali. L'ex presidente e il governo venezuelano sono entrambi soggetti a sanzioni da parte di Washington pertanto, chiunque intenda ricevere pagamenti deve ottenere un'apposita licenza per evitare di violare le normative statunitensi in materia di sanzioni. Tale revoca, ha affermato il legale, viola il diritto costituzionale di Maduro di difendersi dalle accuse mosse contro di lui.