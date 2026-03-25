D'Artagnan, possibile ritrovamento dei resti del quarto Moschettiere

Durante l'assedio di Maastricht del 1673, il personaggio reso celebre dalla penna di Dumas fu ucciso, probabilmente da una palla di moschetto. Il suo luogo di sepoltura è rimasto un mistero da allora. Ma ora ci sono elementi che fanno pensare che si possa trattare delle spoglie del mitico spadaccino

Nei Paesi Bassi, uno scheletro che potrebbe essere quello di D'Artagnan è stato scoperto in una chiesa di Maastricht, la città dove il famoso moschettiere morì più di 350 anni fa. Lo riferisce un media locale. Lo scheletro è stato rinvenuto nella navata di una chiesa moderna le cui origini risalgono almeno al XIII secolo, durante i lavori di restauro a seguito di un parziale crollo del pavimento avvenuto a febbraio, ha spiegato L1 Nieuws, media della provincia del Limburgo.



Chi era il vero d'Artagnan

Charles de Batz de Castelmore, detto d'Artagnan, il famoso moschettiere dei re Luigi XIII e Luigi XIV, originario di Lupiac (Gers), trascorse la sua vita al servizio della corona francese. Questo gentiluomo guascone ispirò l'eroe de "I tre moschettieri" di Alexandre Dumas nel XIX secolo, un personaggio ora famoso in tutto il mondo grazie al romanzo e ai numerosi adattamenti cinematografici. Durante l'assedio di Maastricht del 1673, il moschettiere fu ucciso, probabilmente da una palla di moschetto. Il suo luogo di sepoltura è rimasto un mistero da allora. Una moneta francese è stata ritrovata vicino allo scheletro a Maastricht, secondo quanto riferito dal diacono Jos Valke, presente durante gli scavi iniziali. "Inoltre, la posizione della tomba indica che si trattava di una persona importante: lo scheletro è stato trovato dove un tempo sorgeva l'altare, e all'epoca solo i membri della famiglia reale o altre figure di spicco venivano sepolti sotto un altare", ha dichiarato il diacono a L1 Nieuws. Lo scheletro è stato rimosso dalla chiesa e si trova ora in un istituto archeologico a Deventer (Germania orientale), secondo quanto riportato dal media. Un campione di Dna e' stato prelevato dallo scheletro il 13 marzo ed è attualmente in fase di analisi presso un laboratorio di Monaco. Per Wim Dijkman, l'archeologo che da 28 anni è alla ricerca dei resti di D'Artagnan, una simile scoperta potrebbe rappresentare il culmine della sua carriera. "Sono sempre molto cauto, sono uno scienziato. Ma nutro grandi aspettative", ha commentato a L1 Nieuws.