Perù, ministro dell'Energia si dimette dopo accusa di abusi su minore

Si riaccende il dibattito sulla violenza di genere come piaga strutturale del paese

I fatti risalirebbero al 2000, quando la vittima aveva 16 anni e lui 47. In un comunicato ufficiale, l'ex ministro ha respinto ogni addebito, definendo la denuncia una "calunnia dolosa". Ha tuttavia precisato che la sua decisione di farsi da parte è dettata da una precisa "responsabilità politica", per evitare di danneggiare l'operato del governo. La presidenza ad interim di José María Balcázar ha accettato le dimissioni. Lo scandalo ha scosso l'opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla piaga strutturale della violenza di genere nel Paese. Diverse organizzazioni e associazioni per i diritti civili sono intervenute sul caso, ribadendo l'urgenza di garantire giustizia per le vittime e di esigere un maggiore rigore etico nella nomina delle autorità istituzionali.