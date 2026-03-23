Incendiate quattro ambulanze di un ente ebraico a Londra. Polizia: è antisemitismoMondo
La polizia britannica ritiene si sia trattato di un atto antisemita. L’incendio è stato appiccato nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Golders Green, che ospita la più grande comunità ebraica di Londra
Quattro ambulanze appartenenti a Hatzola Northwest, un'organizzazione ebraica di volontariato per il soccorso sono state incendiate nel quartiere di Golders Green, che ospita la più grande comunità ebraica di Londra, in quello che la polizia sta trattando come un attacco antisemita avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza.
Individuate tre possibili sospettati dalle immagini di videosorveglianza
Gli abitanti del sobborgo settentrionale sono stati svegliati attorno all'1.40 (le 2.40 in Italia) da forti esplosioni, mentre sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco intervenivano. L'incendio è stato dichiarato sotto controllo alle 3 del mattino. È in corso una caccia all'uomo per tre sospetti e la polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza grazie a cui sono state individuate tre persone mascherate che si avvicinano a un'ambulanza dell'organizzazione ebraica e le danno fuoco. "L'incendio doloso è trattato come un crimine d'odio antisemita", ha dichiarato la polizia metropolitana di Londra in un comunicato, aggiungendo che alcuni residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale.
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Hatzola Northwest
Hatzola Northwest, scrive Sky News, disponeva di una flotta di cinque ambulanze e tre unità di pronto intervento. Fondata nel 1979, garantisce un servizio di pronto intervento medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un raggio di 2,5 miglia (circa 4 km) per 365 giorni all'anno. Il servizio è fornito gratuitamente da 61 medici e paramedici volontari qualificati. Dispongono di kit di primo soccorso che includono attrezzature per la rianimazione, ossigeno e defibrillatori.