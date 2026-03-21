Sudan, Oms: 64 morti in attacco a ospedale nel Darfur

L'attacco è avvenuto nella giornata del 20 marzo. Tra le vittime anche 13 bambini ascolta articolo

Un attacco a una struttura sanitaria in Sudan ha causato la morte di 64 persone e il ferimento di altre 89, secondo quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra le vittime ci sono anche 13 bambini. L'organizzazione aveva precedentemente dichiarato di essere "inorridita dall'attacco a un ospedale nel Darfur orientale avvenuto il 20 marzo, che avrebbe causato decine di morti, tra cui bambini, e numerosi feriti".

Emergency Lawyers: "Attacco con drone dell'esercito" L'organizzazione sudanese per i diritti umani Emergency Lawyers, che documenta le atrocità commesse nella guerra tra l'esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido (RSF), ha riferito che l'attacco all'ospedale universitario di El-Daein è stato opera di un drone dell'esercito. Le RSF dominano la vasta regione occidentale del Darfur, mentre l'esercito controlla l'est, il centro e il nord del Sudan.