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Mondo

Severi o tolleranti, come si giudica nel mondo la condotta degli altri

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un'indagine condotta su 25 Paesi sul giudizio relativo ad alcuni comportamenti, scelte e orientamenti mostra l'atteggiamento nei singoli Paesi. Colpisce il dato degli Usa, in cui prevale una visione negativa della moralità collettiva, mentre gli italiani ne escono come meno moralisti e più aperti, anche se ogni tema è a sé

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