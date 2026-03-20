Severi o tolleranti, come si giudica nel mondo la condotta degli altri

Un'indagine condotta su 25 Paesi sul giudizio relativo ad alcuni comportamenti, scelte e orientamenti mostra l'atteggiamento nei singoli Paesi. Colpisce il dato degli Usa, in cui prevale una visione negativa della moralità collettiva, mentre gli italiani ne escono come meno moralisti e più aperti, anche se ogni tema è a sé
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