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Mattarella in Spagna, oggi il dottorato honoris causa a Salamanca: presente Re Felipe

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Il Capo dello Stato parteciperà oggi alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica conferita dall’Università di Salamanca, una delle più antiche d'Europa. Secondo l'ateneo, che ha descritto i motivi del conferimento, Mattarella "crede nell'umanesimo, nell'europeismo e nella concordia tra i popoli"

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in Spagna il dottorato Honoris Causa. Atterrato ieri a Salamanca, il Capo dello Stato parteciperà oggi alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica conferita dall’università della città spagnola, una delle più antiche d'Europa. Secondo l'ateneo, che ha descritto i motivi del conferimento, Mattarella "crede nell'umanesimo, nell'europeismo e nella concordia tra i popoli".  

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La cerimonia di consegna del dottorato

All'evento sarà presente anche re Felipe VI, giunto appositamente da Madrid. Al termine della cerimonia, nella storica sede dell'ateneo all'interno della Sala Paraninfo delle Scuole Minori, ci sarà una lectio magistralis di Mattarella che affronterà i temi dell'affievolimento del diritto internazionale e delle sue istituzioni e delle torsioni sovraniste che si registrano nel mondo occidentale. Accompagnato dal sovrano spagnolo, il Capo dello Stato visiterà anche il palacio de Anaya, sede della facoltà di filologia, dove è previsto un breve saluto agli studenti italiani. Da qui, il presidente della Repubblica raggiungerà il palazzo delle Scuole Maggiori, sede storica dell'Università.

Sergio Mattarella

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