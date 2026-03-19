Gaza, aperto il valico di Rafah. Era chiuso dal 28 febbraio

Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto è stato riaperto. Lo riportano media statali egiziani. Il valico era stato chiuso il 28 febbraio. Secondo Al-Qahera News, emittente vicina ai servizi segreti egiziani, il valico è stato riaperto "in entrambe le direzioni".

Il valico terrestre è stato riaperto per un traffico limitato di persone

Giovedì mattina un gruppo di palestinesi è giunto sul lato egiziano del valico di frontiera di Rafah per tornare nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva satellitare statale egiziana Al-Qahera News. La riapertura del valico tra Gaza e l’Egitto era prevista per consentire l’evacuazione medica di pazienti e malati dalla Striscia, nonché il ritorno dei palestinesi che hanno completato le cure in Egitto durante la guerra.