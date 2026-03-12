“Di ben più grande interesse e importanza è impedire all’Iran di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo”. Così il presidente Usa Donald Trump su Truth. Il messaggio arriva in risposta in risposta al primo messaggio della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei

"Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi. Ma, di ben più grande interesse e importanza per me, come presidente, è impedire a un impero malvagio, l'Iran, di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo". Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il leader americano ha poi ribadito: “Non permetterò mai che ciò accada”. ( GUERRA IN IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA )

Il primo messaggio della nuova guida suprema



Le parole arrivano in replica al primo messaggio alla nazione della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, letto da una speaker sulla tv di Stato iraniana. “Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo. Lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso, i Paesi della regione chiudano le basi americane”, ha detto il nuovo leader. “Noi non ci ritireremo mai e vendicheremo il sangue dei nostri martiri”, ha aggiunto Khamenei.

Bloomberg: “Trump pronto a deroga su spedizioni navali contro caro petrolio”



Donald Trump sarebbe pronto a sospendere il Jones Act nel tentativo di gestire i prezzi del petrolio schizzati per la guerra con l'Iran. Lo riporta Bloomberg citando fonti informate. La legge del 1920 impone che le spedizioni nazionali utilizzino navi costruite in Usa, di proprietà americana e con equipaggio a stelle e strisce. È stata un pilastro della politica marittima americana per oltre un secolo, concepita per mantenere forte l'industria nazionale e garantire gli interessi della sicurezza Usa nel trasporto in mare. Ma la sua sospensione potrebbe ridurre i costi del trasporto del petrolio e della logistica delle spedizioni nazionali.