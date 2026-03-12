Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, esplosione nell'impianto nucleare di Fordow: cosa è successo

Mondo
©Getty

Come ha riferito la tv pubblica israeliana Kan, citando un report saudita, nel sito si sarebbe verificata un'esplosione. Fordow, situato tra Teheran e Qom, è considerato uno dei principali impianti di arricchimento dell'uranio della Repubblica islamica e anche quello più impenetrabile

ascolta articolo

Una forte esplosione è avvenuta all'interno nell'impianto nucleare iraniano di Fordow. A riferire della deflagrazione è stata la tv pubblica israeliana Kan citando un report saudita. Il sito, che si trova tra Teheran e Qom nelle zone centrali del Paese, è considerato uno dei principali impianti di arricchimento dell'uranio della Repubblica islamica e sicuramente quello più impenetrabile. Il programma nucleare iraniano si sviluppa infatti in diversi siti chiave, con le principali attività di arricchimento e ricerca concentrate a Natanz, Isfahan, Arak e Fordow, appunto. Già colpito da attacchi israeliani nella guerra dei 12 giorni a giugno, l'impianto nucleare sarebbe stato attaccato di nuovo dall'esercito di Israele. 

2221620240 - ©Getty

L'impianto nucleare di Fordow

Nato inizialmente come installazione militare destinata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il complesso di Fordow è collocato a circa 30 chilometri a nord-est di Qom ed è ritenuto scavato per centinaia di metri all’interno di una montagna, una caratteristica che ne rende difficile l’individuazione e la distruzione. Inizialmente Teheran definì la struttura un "sito di riserva" per proteggersi da un attacco aereo. Solo il 21 settembre 2009 Teheran rese noto all’Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l’ente internazionale incaricato della supervisione delle attività atomiche civili, che il sito sarebbe stato trasformato in una struttura nucleare. L’annuncio arrivò dopo che le autorità iraniane avevano scoperto che i servizi di intelligence occidentali erano già venuti a conoscenza dell’esistenza dell’impianto. Pochi giorni più tardi Stati Uniti, Regno Unito e Francia confermarono pubblicamente di essere a conoscenza di un centro clandestino destinato all’arricchimento del combustibile nucleare proprio a Fordow. All'inizio del 2023, sono state rilevate all'intero del sito particelle di uranio arricchito all'83,7%. L'Iran ha replicato parlando di "fluttuazioni involontarie" durante il processo di arricchimento.

FORDOW FACILITY, IRAN -- JUNE 16, 2025: 04 -- Maxar satellite image captures a close-up of the Fordow fuel enrichment site, focusing on tunnel entrances and a large secondary building embedded in the mountainous terrain. Please use: Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

Vedi anche

Guerra in Iran, cos’è il sito nucleare di Fordow e perché è importante

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Ucraina Russia, bombe su Zhaporizia. Incontro Witkoff-Dmitriev. LIVE

live Mondo

Witkoff ha incontrato l'inviato di Putin Dmitriev in Florida. Un summit definito produttivo da...

Guerra Iran, Khamenei Jr: "Paesi Golfo chiudano basi Usa". LIVE

live Mondo

"Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo". Lo ha detto Mojtaba...

Guerra in Iran, cos’è il sito nucleare di Fordow e perché è importante

Mondo

Nella giornata di oggi la tv pubblica israeliana Kan ha riferito di una forte esplosione...

FORDOW FACILITY, IRAN -- JUNE 16, 2025: 04 -- Maxar satellite image captures a close-up of the Fordow fuel enrichment site, focusing on tunnel entrances and a large secondary building embedded in the mountainous terrain. Please use: Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies.

Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo

Mondo

Ad essere colpita da un drone è stata la base italiana situata al confine tra Siria, Turchia ed...

Mondo: I più letti