Nel 2024 sono nati 3,55 milioni di bambini nell'Unione Europea, in calo del 3,3% rispetto ai 3,67 milioni registrati nel 2023, mentre le mamme italiane continuano a essere le più anziane in Ue. L'età media delle donne alla nascita del primo figlio nei paesi comunitari nel 2024 era di 29,9 anni, con un range che andava da 26,9 in Bulgaria a 31,9 in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati di Eurostat pubblicati.

Il tasso di fertilità: Malta fanalino di coda

Il tasso di fertilità totale nei 24 paesi Ue risultava a 1,34 nati vivi per donna nel 2024. In coda alla classifica Malta, che ha avuto il tasso di fecondità più basso con 1,01, seguita dalla Spagna con 1,10, dalla Lituania con 1,11, dalla Polonia con 1,14 e infine dall'Italia a 1,18 (come già rilevato dai dati Istat). I tassi più elevati si sono registrati invece in Bulgaria (1,72), Francia (1,61) e Slovenia (1,52). Tutti i paesi, precisa l'analisi, sono quindi ben distanti dalla soglia del 2,1, considerato il numero necessario per mantenere costante la popolazione in assenza di migrazione.

Crescono i figli di madri nate all'estero

In forte calo anche il tasso di natalità lordo, cioè il numero di nati vivi ogni mille abitanti. Nel 2024 è stato pari a 7,9, mentre era 10,5 nel 2000, 12,8 nel 1985 e 16,4 nel 1970: in pratica è dimezzato rispetto a cinque decadi fa. Di pari passo cresce la quota di figli di madri nate all'estero, arrivando al 24% del totale.