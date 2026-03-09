Altre due bombe artigianali erano state recuperate sabato pomeriggio durante uno scontro avvenuto in città tra un gruppo di suprematisti bianchi e contromanifestanti. L’Fbi continua ad indagare su due sospetti, un diciottenne e un diciannovenne, che ora si trovano in stato di fermo ascolta articolo

È stato proprio il sindaco di New York, Zohran Mamdani, a dichiarare che è stato scoperto un terzo ordigno esplosivo artigianale in un'auto parcheggiata nella zona dove si trova la sua residenza ufficiale, nell'Upper East Side, a Manhattan. La scoperta è avvenuta dopo che altri due ordigni erano stati recuperati sabato pomeriggio durante uno scontro avvenuto tra suprematisti bianchi e contromanifestanti. La polizia ha arrestato due uomini sospettati di aver piazzato gli ordigni in prossimità dell’abitazione.

Due sospettati in stato di fermo La NYPD ha dichiarato che la terza bomba artigianale è stata trovata domenica sulla East End Avenue, a tre isolati a sud del parco dove si trova la storica abitazione del sindaco. Assicurata una limitata evacuazione della zona, il dispositivo è stato rimosso in sicurezza per ulteriori test. L’Fbi ha aperto un’indagine per atti terroristici e la Joint Terrorism darà esecuzione di mandati di perquisizione in Pennsylvania e New Jersey. "Nell'ambito delle indagini in corso, la Polizia di New York ha individuato un ordigno sospetto in un veicolo su East End Avenue, tra l'81esima e l'82esima Strada" si legge in un post pubblicato dalla NYPD. Gli agenti della Polizia di New York hanno isolato l'area circostante il veicolo e hanno effettuato evacuazioni limitate degli edifici nelle vicinanze, mentre la Squadra Artificieri esamina e rimuove l'ordigno.

Due arresti e la pista più plausibile Sabato pomeriggio la commissaria della polizia di New York Jessica Tisch ha dichiarato alla stampa che durante un raduno antislamico organizzato da un gruppo di suprematisti bianchi legati a Jake Lang, influencer estremista di destra graziato il 6 gennaio, si sono presentati alle proteste diversi contromanifestanti. Tra loro due giovani della Pennsylvania che, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero portato gli ordigni artigianali".

7 marzo 2026, New York City

L’analisi delle bombe artigianali In base a quanto riporta CBS news, una squadra di artificieri del NYPD ha inviato gli ordigni al laboratorio dell'FBI di Quantico per le analisi. Gli ordigni sono stati identificati non come "ordigni fasulli o bombe fumogene", ma piuttosto come “ordigni esplosivi improvvisati (IED) che avrebbe potuto causare gravi lesioni o morte", ha dichiarato Tisch in conferenza stampa domenica. Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito a CBS News che i dispositivi consistevano in una bottiglia di bevanda sportiva piena o parzialmente piena di materiale esplosivo, inserita in barattoli di vetro e circondata da frammenti, ovvero dadi e bulloni. La miccia era apparentemente collegata a un fuoco d'artificio di tipo M80.