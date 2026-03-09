Precipita col parapendio, 28enne italiana muore alle Canarie

Secondo quanto ricostruito il parapendio sul quale la 28enne italiana volava accanto ad un istruttore, ferito ma sopravvissuto, si sarebbe schiantato al suolo in una zona densa di rocce. I famigliari della ragazza, dall'Italia, hanno già autorizzato l'espianto degli organi. Colturi si era trasferita a Tenerife da un anno dopo avere vissuto in diverse città europee e si occupava di armocromia negli alberghi.

Cristina Colturi, una ragazza di 28 anni originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, ma residente da un anno a Tenerife, nelle isole Canarie, è morta a seguito di un incidente in parapendio. La giovane ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente occorso venerdì scorso durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje.

Gli organi e l'autopsia

Intanto, a distanza di alcune ore dal decesso, sono stati già impiantati in alcuni pazienti due degli organi espiantati alla ragazza di 28 anni originaria di Como. E' quanto confermano all'Ansa dal centro di coordinamento dei Trapianti dell'Hospital Universitario, dove la giovane era stata trasferita in gravi condizioni venerdì, dopo l'incidente. L'operazione di espianto, autorizzata dai familiari, è avvenuta all'alba di oggi. Due organi espiantati sono stati contemporaneamente impiantati in due pazienti in lista di attesa, nello stesso ospedale. La salma di Cristina Colturi è stata trasferita nel vicino Istituto Anatomico Forense, per essere sottoposta ad autopsia, prevedibilmente oggi stesso, come previsto dalla proceduta giuridiziaria per l'inchiesta aperta per accertare le cause dello schianto.