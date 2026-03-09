Offerte Sky
Belgio, esplosione davanti alla Sinagoga di Liegi: nessun ferito

©Getty

Secondo le testimonianze rilasciate ai media locali, la vetrata principale della sinagoga è stata fatta saltare in aria e anche le finestre degli edifici di fronte sono state distrutte. È stato un atto "criminale" e "antisemita" ha sottolineato il sindaco della città Willy Demeyer. Anche il ministro dell'Interno del Belgio Bernard Quintin ha denunciato l'incidente come "un abietto atto antisemita"

Un'esplosione è avvenuta questa notte, attorno alle quattro, davanti ad una sinagoga a Liegi. Lo ha reso noto la polizia della città belga, sottolineando che non ci sarebbero feriti, ma solo danni materiali. Secondo le testimonianze rilasciate ai media locali, la vetrata principale della sinagoga è stata fatta saltare in aria. Anche le finestre degli edifici di fronte sono state distrutte.  La Procura federale ha assunto la direzione delle indagini. È stato un atto "criminale" e "antisemita" ha sottolineato il sindaco di Liegi, Willy Demeyer. Anche il ministro dell'Interno del Belgio Bernard Quintin ha denunciato l'incidente come "un abietto atto antisemita".

