Terremoto di magnitudo 5.5 nel Nord-Ovest della Grecia

Secondi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro non lontano da Giannina, nell'Epiro

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 5:32 ora locale (le 4:32 in Italia) nel Nord-Ovest della Grecia. Secondi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro non lontano da Giannina, nell'Epiro. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.