Usa e Venezuela ristabiliscono le relazioni diplomatiche e consolari

Ad annunciarlo in una nota è stato il Dipartimento di Stato americano, riferendo che "questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela". Washington e Caracas hanno quindi avviato negoziati per ristabilire i canali ufficiali di cooperazione

Gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela hanno "concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari". Ad annunciarlo in una nota è stato il Dipartimento di Stato americano, due mesi dopo l'operazione militare in cui è stato catturato Nicolas Maduro. "Questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela", ha ribadito il Dipartimento. Secondo Caracas, si tratta di una "nuova fase di dialogo costruttivo". Mentre Donald Trump ha assicurato che "anche Cuba cadrà". 

L'annuncio del Dipartimento di Stato

Dopo una fase di contatti esplorativi e missioni diplomatiche preliminari, Washington e Caracas hanno avviato negoziati per riaprire le rispettive rappresentanze e ristabilire i canali ufficiali di cooperazione. Gli Stati Uniti punterebbero quindi ad "aiutare il popolo venezuelano a progredire con un processo graduale che crei le condizioni della transizione pacifica verso un governo eletto democraticamente". Il Dipartimento di Stato ha poi confermato l'impegno a favore del popolo del Venezuela e a collaborare con i partner regionali su "stabilità e prosperità". 

