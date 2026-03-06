Usa e Venezuela ristabiliscono le relazioni diplomatiche e consolari

Ad annunciarlo in una nota è stato il Dipartimento di Stato americano, riferendo che "questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela". Washington e Caracas hanno quindi avviato negoziati per ristabilire i canali ufficiali di cooperazione

Gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela hanno "concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari". Ad annunciarlo in una nota è stato il Dipartimento di Stato americano, due mesi dopo l'operazione militare in cui è stato catturato Nicolas Maduro. "Questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela", ha ribadito il Dipartimento. Secondo Caracas, si tratta di una "nuova fase di dialogo costruttivo". Mentre Donald Trump ha assicurato che "anche Cuba cadrà".