James Talarico è il nuovo candidato democratico del Texas per il Senato. Iniziata la partita per le primarie, ieri gli occhi degli Usa e non solo erano tutti puntati sul grande Stato meridionale che ha visto sfidarsi i candidati democratici e repubblicani per un seggio nel Congresso. Talarico ha compiuto un’ascesa che in pochi credevano possibile: è passato da essere un parlamentare statale a candidato senatore sconfiggendo, anche se per pochi punti, l’avversaria democratica Jasmine Crockett.

James Talarico, vincitore delle primarie democratiche in Texas per il Senato - ©Getty

Chi è Talarico James Talarico nasce in Texas nel 1989. Prima insegnante in una scuola pubblica, ha iniziato la sua carriera politica nel 2018 diventando membro della Camera dei rappresentanti del suo Paese dove è vicepresidente della Commissione per il commercio, la forza lavoro e lo sviluppo economico. Talarico inoltre è membro delle commissioni per l'istruzione pubblica e per l'amministrazione della Camera. La sua candidatura per il Senato è stata annunciata a settembre 2025. Noto per la sua fede, il democratico è anche un seminarista presbiteriano: Più volte ha fatto parlare di sé per il suo ricorso regolare alle Scritture durante la campagna elettorale. Come spiega Reuters, in un Texas a lungo dominato dai repubblicani, Talarico si è rivolto e ha ottenuto il consenso degli indipendenti e dei moderati.