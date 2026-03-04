Un video dell’operazione “Epic Fury” contro l’Iran è stato pubblicato sull’account ufficiale della Casa Bianca ed è accompagnato da una musica che richiama le prime note della celebre hit del 1993

Sull’account ufficiale della Casa Bianca è stato pubblicato un video che mostra alcuni momenti dell’operazione “Epic Fury” contro l’Iran (LE NOTIZIE IN DIRETTA), con una musica in sottofondo che richiama le prime note della celebre hit del 1993 “Macarena”. Nel filmato si vedono caccia militari decollare e sganciare bombe su Teheran, con immagini a rallentatore. La maggior parte dei commenti ironizza sulla scelta musicale. "Non posso credere che la Macarena è diventata la colonna sonora della Terza Guerra Mondiale", scrive un utente.