Emma Carratelli, originaria di Castel del Piano (Grosseto) e iscritta all'Università Federico II di Napoli è deceduta nell'ospedale della città spagnola, dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia. Secondo quanto emerge, la ragazza non soffriva di patologie pregresse

Una studentessa di 24 anni dell'Università Federico II di Napoli è morta a Cordova, in Spagna, mentre si trovava in Erasmus. Emma Carratelli, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell'ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia. Secondo quanto emerge, la ragazza non soffriva di patologie pregresse. A Napoli era iscritta al corso di Medicina Veterinaria. "Il rettore e tutta la comunità federiciana esprimono profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordova, e si stringono alla famiglia e agli amici in un sincero e commosso abbraccio" si legge in una nota dell'ateneo napoletano.

Il cordoglio dell'Ateneo napoletano

Anche gli studenti e l'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli hanno espresso il loro cordoglio. "Il tuo accento toscano - si legge in un post di Facebook - riecheggia ancora nel chiostro dell'Ovud (Ospedale Veterinario Universitario Didattico, ndr). La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori". "La potenza della tua determinazione sarà d'esempio per tutti gli studenti - conclude il post - Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo".

Il ricordo del Comune di Castel del Piano

"Emma Carratelli amava gli animali ed era appassionata di veterinaria. Amava ciò che avrebbe voluto essere, e Napoli. Era in Spagna per migliorarsi. La sua morte ci lascia sbigottiti e cerchiamo in silenzio una spiegazione che non avremo mai. Abbracciamo la sua famiglia insieme a tutta la comunità" scrive anche il Comune di Castel del Piano su Facebook.