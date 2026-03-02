Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

“Il mio assedio infinito”: Sarajevo 30 anni dopo la fine della guerra

Ludovica Passeri

©Getty

Senka Kurt era una giovane cronista del quotidiano Oslobođenje durante il conflitto. “Mia madre fu uccisa a ottobre del ‘92 da una granata. All’epoca raccogliemmo informazioni sugli sniper stranieri, ma ci sembrava una notizia incredibile”. Ricorda il 29 febbraio del 1996, giorno in cui terminò l'assedio, come un momento triste e non di gioia: “Avevamo perso tutti”. E sul presente: “Oggi la Bosnia-Erzegovina è un Paese Frankenstein, che non ha mai voltato pagina”

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ