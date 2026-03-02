“Il mio assedio infinito”: Sarajevo 30 anni dopo la fine della guerra
Senka Kurt era una giovane cronista del quotidiano Oslobođenje durante il conflitto. “Mia madre fu uccisa a ottobre del ‘92 da una granata. All’epoca raccogliemmo informazioni sugli sniper stranieri, ma ci sembrava una notizia incredibile”. Ricorda il 29 febbraio del 1996, giorno in cui terminò l'assedio, come un momento triste e non di gioia: “Avevamo perso tutti”. E sul presente: “Oggi la Bosnia-Erzegovina è un Paese Frankenstein, che non ha mai voltato pagina”
