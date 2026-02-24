Una pilotina si è ribaltata probabilmente in seguito all'impatto con uno yacht lungo 50 metri. Il conducente della piccola imbarcazione è caduto in mare ed è morto annegato: inutili i soccorsi. Il porto è stato momentaneamente chiuso per consentire i rilievi

Incidente in mare a Livorno. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra una pilotina e uno yacht di 50 metri fuori dal porto della città toscana. Le imbarcazioni si sono scontrate per cause ancora da verificare a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo intorno alle 14:30. L’imbarcazione più piccola si è ribaltata: il conducente è caduto in acqua ed è morto annegato. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori ma non c’era più niente da fare. Lo scalo è stato momentaneamente chiuso: in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento dell’imbarcazione.