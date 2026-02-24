Spagna, Julio Iglesias denuncia vicepremier per diffamazione

Il cantante Julio Iglesias ha presentato una querela contro la vicepremier spagnola Yolanda Diaz, accusandola di diffamazione e calunnie dopo le sue dichiarazioni su presunti abusi sessuali e sfruttamento lavorativo in condizioni di schiavitù. Iglesias chiede pubbliche scuse, rettifica e un risarcimento per il danno d’immagine

La vicenda tra Julio Iglesias e Yolanda Diaz, vicepremier spagnola con delega al Lavoro, approda ora in tribunale. Il celebre cantante ha infatti presentato una querela per diffamazione e calunnia contro Diaz, in relazione alle sue dichiarazioni sui social e in televisione riguardanti presunti abusi sessuali e una presunta situazione di schiavitù vissuta da alcune ex dipendenti del cantante.