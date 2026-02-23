Groenlandia, Trump invia nave ospedale. Danimarca: "Qui Sanità gratis"

"Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth allegando al suo post l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana. Il presidente ha nominato Landry inviato speciale per la Groenlandia.

La replica della Danimarca

"Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno libero e uguale accesso all'assistenza sanitaria. Dove non sono le assicurazioni e il proprio patrimonio a determinare il trattamento adeguato": così la premier danese, Mette Fredriksen, su Instagram replica al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in nottata ha annunciato che una nave ospedale della Marina statunitense é diretta in Groenlandia. "L'accesso gratuito alla sanità - precisa la premier - lo si ha anche in Groenlandia. Buona domenica a tutti". Sulla vicenda si è espresso anche il ministro della difesa danese, Troels Lund Poulsen, spiegando che il governo non era a conoscenza di questa decisione da parte di Washington: "La popolazione groenlandese riceve le cure sanitarie di cui hanno bisogno in Groenlandia. Inoltre, i groenlandesi possono ricevere cure specialistiche anche in Danimarca. Non è necessario un intervento sanitario specifico in Groenlandia. E ove fosse necessario se ne occuperebbero già oggi il governo groenlandese e il Regno di Danimarca", ha affermato il ministro.