Chi era l'uomo ucciso a Mar-a-Lago che progettava attentato a Trump

Si chiamava Austin Tucker Martin, aveva 21 anni ed era della Carolina del Nord l’uomo che si è intrufolato nella residenza del Presidente Trump di Mar-a-Lago poco dopo l'una del mattino sabato notte. Identificato alcuni minuti dopo essere entrato nel complesso residenziale dal cancello Nord, Martin portava con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa sabato sera.

Il cugino: “Non avrebbe fatto male ad una formica” Il cugino dell’attentatore, Braeden Fields ha rilasciato una dichiarazione all’Associated Press e ha definito Martin come una persona tranquilla, non avvezza all’uso delle armi. La sua famiglia è grande sostenitrice di Donald Trump e del movimento MAGA. “Non avrebbe fatto male a una formica. Non sapeva nemmeno usare una pistola” ha detto. Il 21enne lavorava in un campo da golf locale e amava dipingere.

