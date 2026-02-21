Offerte Sky
Vittime di Epstein, sopravvissute agli abusi: come leggere la violenza

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
Una donna tiene un cartello con la scritta "Credi ai sopravvissuti" durante una manifestazione a sostegno delle vittime di Jeffrey Epstein fuori dal Campidoglio degli Stati Uniti il ​​3 settembre 2025 a Washington, DC (Getty)

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato c'è il suo sguardo sull’attualità per leggere il presente. Questa settimana parte degli Epstein Files e dalla rete di violenza emersa ai danni di centinaia di donne, molte minorenni: un caso che è una metafora di qualcosa di più profondo. In un mondo in cui la violenza sessuale è ovunque e in cui non sembra ci sia l'intenzione di sradicarla, è su chi sopravvive, i survivor, che dobbiamo puntare le nostre fiches

