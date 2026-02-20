Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

Mondo

"Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche", ha scritto sui suoi social l'ex ministro degli Esteri, oggi Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo

ascolta articolo

Luigi Di Maio è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento si studi sulla difesa del King's College di Londra. Ad annunciarlo è stato lo stesso Di Maio sui suoi canali social. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione", ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano, oggi Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo.  Il Kings' College è la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell'università, sono stati insigniti del premio Nobel.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Russia: monitoriamo minacce Nato, pronte reazioni preventive

live Mondo

A dichiararlo il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore Sergei Rudskoi....

Iran, Wsj: Trump considera proposta per attacco preliminare limitato

live Mondo

Il presidente americano starebbe considerando la proposta di un attacco preliminare limitato per...

Usa minacciano Ue su appalti Difesa: "No al Buy European o reagiremo"

Mondo

Washington definisce "sbagliata" un'eventuale linea protezionista e avverte che, in caso di...

Epstein, ex principe Andrea arrestato e interrogato: cosa sappiamo

Mondo

Il fratello di re Carlo III ieri è stato arrestato dalla polizia britannica: è indagato con...

Epstein, l'attrice Chiara Baschetti rifiutò gli inviti del finanziere

Mondo

Tra i nomi comparsi nei documenti del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di...

Mondo: I più letti