Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento si studi sulla difesa del King's College di Londra. Ad annunciarlo è stato lo stesso Di Maio sui suoi canali social. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione", ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano, oggi Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo. Il Kings' College è la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell'università, sono stati insigniti del premio Nobel.