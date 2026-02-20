Offerte Sky
Media cinesi: 'Esercito Usa ha svolto attività aeree nel Mar Giallo'

Mondo
Lo affermano fonti al Global Times. I militari di Pechino "in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti, ha organizzato forze navali e aeree per effettuare un monitoraggio continuo e mantenere lo stato di allerta durante l'intero processo, rispondendo e gestendo efficacemente la situazione"

L'esercito statunitense avrebbe recentemente organizzato una serie di attività aeree nello spazio aereo sopra il Mar Giallo, di fronte alla Cina. Lo affermano fonti al Global Times. L'Esercito popolare di liberazione cinese, scrive il media cinese, "in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti, ha organizzato forze navali e aeree per effettuare un monitoraggio continuo e mantenere lo stato di allerta durante l'intero processo, rispondendo e gestendo efficacemente la situazione". 

