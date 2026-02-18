Consentirà ai siti di tutte le diocesi del mondo di includere e condividere gli aggiornamenti sulle attività del Pontefice. La Santa Sede: "Uno strumento di evangelizzazione"
La Santa Sede lancia un nuovo video-widget di Vatican News per permettere alle pagine web delle diocesi, delle parrocchie e delle associazioni e organizzazioni cattoliche di ricevere gratuitamente i video e le notizie riguardanti il Papa e la Santa Sede.
Il biglietto del Papa ai vescovi
"Caro fratello, questa iniziativa di Vatican News è uno strumento di evangelizzazione, offre l'opportunità di creare una rete e uno scambio di doni tra Roma e la Chiesa del tuo Paese. È un modo per le tue parrocchie e comunità di ottenere costantemente informazioni dalla fonte primaria", scrive Papa Leone XIV in un biglietto da inviare ai vescovi del mondo per invitarli a diffondere il nuovo strumento digitale con cui chi visiterà le pagine web diocesane o parrocchiali attraverso il pc, il tablet o lo smartphone, sarà sempre aggiornato con le ultime notizie sul magistero e l'attività del Pontefice e potrà condividere i contenuti social sul Papa nella propria lingua.
"Uno strumento di evangelizzazione
"Sarebbe importante che il video-widget venisse diffuso in modo capillare su più siti web possibili, per sottolineare il legame con il Vescovo di Roma - ha dichiarato il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini - e anche perché è un utile strumento di evangelizzazione". Il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli ha aggiunto: "La diffusione di questo nuovo strumento può servire per contrastare il fenomeno delle fake news permettendo di accedere immediatamente alla fonte originale delle notizie e dei testi, come sottolineato dal Santo Padre nel biglietto con il quale ha voluto sostenere questa nuova iniziativa".
Uno strumento semplice da utilizzare
Per embeddare il widget dentro qualsiasi sito basta copiare e incollare un codice che viene generato con una rapida procedura. Nel widget - informa il Vaticano - saranno inseriti anche i link diretti a L'Osservatore Romano e Radio Vaticana.