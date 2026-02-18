Consentirà ai siti di tutte le diocesi del mondo di includere e condividere gli aggiornamenti sulle attività del Pontefice. La Santa Sede: "Uno strumento di evangelizzazione" ascolta articolo

La Santa Sede lancia un nuovo video-widget di Vatican News per permettere alle pagine web delle diocesi, delle parrocchie e delle associazioni e organizzazioni cattoliche di ricevere gratuitamente i video e le notizie riguardanti il Papa e la Santa Sede.

Il biglietto del Papa ai vescovi "Caro fratello, questa iniziativa di Vatican News è uno strumento di evangelizzazione, offre l'opportunità di creare una rete e uno scambio di doni tra Roma e la Chiesa del tuo Paese. È un modo per le tue parrocchie e comunità di ottenere costantemente informazioni dalla fonte primaria", scrive Papa Leone XIV in un biglietto da inviare ai vescovi del mondo per invitarli a diffondere il nuovo strumento digitale con cui chi visiterà le pagine web diocesane o parrocchiali attraverso il pc, il tablet o lo smartphone, sarà sempre aggiornato con le ultime notizie sul magistero e l'attività del Pontefice e potrà condividere i contenuti social sul Papa nella propria lingua.

"Uno strumento di evangelizzazione "Sarebbe importante che il video-widget venisse diffuso in modo capillare su più siti web possibili, per sottolineare il legame con il Vescovo di Roma - ha dichiarato il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini - e anche perché è un utile strumento di evangelizzazione". Il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli ha aggiunto: "La diffusione di questo nuovo strumento può servire per contrastare il fenomeno delle fake news permettendo di accedere immediatamente alla fonte originale delle notizie e dei testi, come sottolineato dal Santo Padre nel biglietto con il quale ha voluto sostenere questa nuova iniziativa".