In calo il turismo negli Usa

Tra i turisti che sempre meno scelgono gli Usa come destinazione di viaggio ci sono i canadesi, in calo del 21,7%. Un trend che si regista anche in Europa, dove l’America di Trump sembra attirare meno visitatori (-2,6%). In Germania si è assistito a una diminuzione dell'11% nel 2025, mentre in Francia del 6,82%. A pesare è soprattutto lo stringente sistema di controlli all’ingresso, ulteriormente rafforzato da Trump alla fine dello scorso anno. Diverso è invece il caso dell'Italia che, a differenza della media europea (-3,7% fino a novembre), ha registrato un aumento del 5,25%. Gli italiani che hanno scelto gli Usa come meta per le vacanze sono stati quasi 1,2 milioni.