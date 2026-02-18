Secondo i dati di Untwo, nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump il settore del turismo statunitense ha registrato un calo del 5,4% nel 2024: 3.560 milioni di visitatori stranieri in meno. Fa eccezione l'Italia, dove i turisti che scelgono gli Usa come meta delle vacanze sono aumentati del 5,25%
Sempre meno turisti scelgono di andare negli Stati Uniti, tranne gli italiani. Secondo i dati di Untwo, nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump il settore del turismo statunitense ha registrato un calo del 5,4% nel 2024: 3.560 milioni di visitatori stranieri in meno. Numeri che impattano anche sull'economia: secondo i dati di Wttc, la spesa dei turisti è diminuita del 6,9% nel 2025, che corrisponde a una perdita di 12,5 miliardi di dollari. Fa eccezione però l'Italia, che continua a prediligere gli Stati Uniti come meta per le vacanze.
In calo il turismo negli Usa
Tra i turisti che sempre meno scelgono gli Usa come destinazione di viaggio ci sono i canadesi, in calo del 21,7%. Un trend che si regista anche in Europa, dove l’America di Trump sembra attirare meno visitatori (-2,6%). In Germania si è assistito a una diminuzione dell'11% nel 2025, mentre in Francia del 6,82%. A pesare è soprattutto lo stringente sistema di controlli all’ingresso, ulteriormente rafforzato da Trump alla fine dello scorso anno. Diverso è invece il caso dell'Italia che, a differenza della media europea (-3,7% fino a novembre), ha registrato un aumento del 5,25%. Gli italiani che hanno scelto gli Usa come meta per le vacanze sono stati quasi 1,2 milioni.