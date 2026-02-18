Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Crans-Montana, addetto alla sicurezza Constellation: "Porte dovevano restare chiuse"

Mondo

È quanto emerge dall'interrogatorio di Predrag Jankovic , il buttafuori in servizio la notte di Capodanno. L'indicazione sarebbe stata condivisa con i collaboratori

ascolta articolo

L'indicazione data al personale del Constellation nella notte di Capodanno era di tenere le due porte di sicurezza chiuse e di consentire l'accesso e l'uscita solo dalla porta principale. È quanto sta emergendo dall'interrogatorio, in corso presso la polizia di Sion, di Predrag Jankovic, il buttafuori in servizio la notte di Capodanno al Constellation, il discobar di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori", ha raccontato, "dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse".

Mondo: Ultime notizie

Iran, spiragli nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. LIVE

live Mondo

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti,...

Ucraina, colloqui 'tesi' Usa-Kiev-Mosca: riprendono oggi. LIVE

live Mondo

Colloqui "molto tesi" ma destinati a proseguire. Le trattative tra delegazioni di Russia e...

Zuckerberg testimone in un processo su social media e danni ai giovani

Mondo

Il procedimento in corso in California si concentra sugli algoritmi e le funzioni di...

Ucraina, finita dopo 6 ore la prima giornata di trilaterale a Ginevra

Mondo

I negoziati Ucraina-Russia-Stati Uniti in Svizzera proseguiranno domani. La scorsa notte la...

Araghchi: "Con Usa raggiunta intesa su principi fondamentali"

Mondo

Il ministro degli Esteri di Teheran commenta il nuovo round di incontri a Ginevra: "Accordo non...

Mondo: I più letti