L'indicazione data al personale del Constellation nella notte di Capodanno era di tenere le due porte di sicurezza chiuse e di consentire l'accesso e l'uscita solo dalla porta principale. È quanto sta emergendo dall'interrogatorio, in corso presso la polizia di Sion, di Predrag Jankovic, il buttafuori in servizio la notte di Capodanno al Constellation, il discobar di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori", ha raccontato, "dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse".