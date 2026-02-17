Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, addio al reverendo Jesse Jackson: fu paladino dei diritti civili

Mondo
©Getty

Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. È stato attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza. È morto all'età di 84 anni

ascolta articolo

È morto il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza statunitense. Aveva 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc.

Il comunicato della famiglia

"Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo", si legge nel comunicato. "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto".

2247782024 - ©Getty

Mondo: Ultime notizie

Trump insiste: "Se l'Iran non fa l'accordo ci saranno conseguenze"

live Mondo

"Sarò coinvolto in quei colloqui, indirettamente", ha detto il presidente americano ai...

Ucraina, Kiev: "Massicci raid, Russia ignora gli sforzi di pace". LIVE

live Mondo

Nella notte la Russia ha bersagliato l'Ucraina con 29 missili e 396 droni, a poche ore...

Epstein files, Hillary Clinton accusa Trump di insabbiamento

Mondo

"Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento", ha detto l'ex Segretario di Stato...

Armi nucleari, dottrina sull’uso e cosa ne pensano i cittadini europei

Mondo

In Europa si parla nuovamente di atomica: le divergenze tra le due sponde dell’Atlantico stanno...

9 foto
Armi nucleari, la dottrina dell'uso e cosa pensano i Paesi europei

Usa-Iran, attesa per i nuovi colloqui sul nucleare a Ginevra

Mondo

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è arrivato a Ginevra per i colloqui in programma con...

Mondo: I più letti