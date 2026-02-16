Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria in Rhode Island a partita di hockey tra scuole, 2 morti e 4 feriti

Mondo

La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Oltre al presunto killer, c'è una vittima e quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale

ascolta articolo

La sparatoria è avvenuta questo  pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto. La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Oltre al presunto killer, c'è una vittima e quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Una delle due vittime era il sospettato di aver aperto il fuoco, l'altra è stata raggiunta dagli spari provenienti da dietro le tribune. Il padre di uno studente avrebbe strappato la pistola dalle mani dell'aggressore che aveva anche una seconda arma. 

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Mosca: "Regime Kiev è cellula terroristica internazionale"

live Mondo

Alla vigilia del nuovo ruond di negoziati che si terrà domani a Ginevra, Mosca rilancia l'idea...

Usa-Iran, domani a Ginevra nuovi colloqui sul nucleare. LIVE

live Mondo

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è arrivato a Ginevra per i colloqui in programma...

Lione, studente nazionalista colpito da 6 persone: omicidio volontario

Mondo

L'inchiesta sulla sua morte è stata ampliata oggi per includere l'accusa di "omicidio...

Gli aerei più usati nel 2025, i dati sulla sicurezza e le nuove sfide

Mondo

Dai dati raccolti da ch-aviation e riportati dal Corriere in merito alla sicurezza aerea, alla...

Navalny avvelenato, il Cremlino: "Accusa senza fondamento"

Mondo

Il riferimento è al rapporto dei servizi segreti pubblicato da Regno Unito, Svezia, Francia,...

Mondo: I più letti