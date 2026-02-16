La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Oltre al presunto killer, c'è una vittima e quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale

La sparatoria è avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto. La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Oltre al presunto killer, c'è una vittima e quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Una delle due vittime era il sospettato di aver aperto il fuoco, l'altra è stata raggiunta dagli spari provenienti da dietro le tribune. Il padre di uno studente avrebbe strappato la pistola dalle mani dell'aggressore che aveva anche una seconda arma.