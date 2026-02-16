Offerte Sky
Nasce "Sky Cube - Cosa c'è da sapere": l'innovazione al servizio dell'informazione

Mondo

Sky TG24 amplia il proprio ecosistema informativo con un nuovo format che valorizza la potenza visiva del nuovo studio. Ogni giorno, al centro del laboratorio narrativo della testata, i grandi snodi geopolitici e sociali del presente. Online da oggi otto puntate di approfondimento: dall'America di Trump al Medioriente, dal ruolo dell'Europa al Trattato di non proliferazione nucleare. Da lunedì 2 marzo, live alle 15.00 sui social del canale

Sky Cube da studio a format. Dopo l'esordio durante la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky TG24 trasforma l'esperienza del nuovo studio in un appuntamento quotidiano.

Sky Cube

Otto puntate speciali

A partire da oggi, 16 febbraio, arrivano in anteprima su tutte le piattaforme otto puntate speciali di "Sky Cube - Cosa c’è da sapere", dedicate ad altrettanti temi chiave per comprendere e interpretare un mondo in rapido cambiamento. Ogni giorno un approfondimento affidato alle voci dei giornalisti del canale all news. Il vodcast sarà disponibile su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast e nel servizio On Demand di Sky.

Un ecosistema di format

La redazione costruirà ogni puntata attorno a una notizia chiave, ampliando il set digitale e integrandolo con i format già consolidati. Accanto ai videopodcast Pagine, Tre Fattori, Sky TG25 - Bonus Track e agli approfondimenti di Sky TG24 Insider, nasce così un nuovo spazio pensato per portare la community ancora più dentro gli avvenimenti di un'epoca in continua trasformazione.

Sky Cube

I temi dei primi episodi

Al centro dei primi otto approfondimenti: la guerra dei dazi, la nuova corsa al riarmo mondiale, l'America di Trump, lo scacchiere Artico, la dottrina Donroe/il ruolo della Corte Suprema all'interno del sistema giudiziario americano, il Medioriente, il ruolo dell'Europa, il Trattato di non proliferazione nucleare.

Da lunedì 2 marzo, "Sky Cube - Cosa c’è da sapere" sarà disponibile live alle 15.00 su skytg24.it e sui profili TikTok, Facebook, X e Linkedin.

