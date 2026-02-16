Sky TG24 amplia il proprio ecosistema informativo con un nuovo format che valorizza la potenza visiva del nuovo studio. Ogni giorno, al centro del laboratorio narrativo della testata, i grandi snodi geopolitici e sociali del presente. Online da oggi otto puntate di approfondimento: dall'America di Trump al Medioriente, dal ruolo dell'Europa al Trattato di non proliferazione nucleare. Da lunedì 2 marzo, live alle 15.00 sui social del canale
Sky Cube da studio a format. Dopo l'esordio durante la conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky TG24 trasforma l'esperienza del nuovo studio in un appuntamento quotidiano.
Otto puntate speciali
A partire da oggi, 16 febbraio, arrivano in anteprima su tutte le piattaforme otto puntate speciali di "Sky Cube - Cosa c’è da sapere", dedicate ad altrettanti temi chiave per comprendere e interpretare un mondo in rapido cambiamento. Ogni giorno un approfondimento affidato alle voci dei giornalisti del canale all news. Il vodcast sarà disponibile su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast e nel servizio On Demand di Sky.
Un ecosistema di format
La redazione costruirà ogni puntata attorno a una notizia chiave, ampliando il set digitale e integrandolo con i format già consolidati. Accanto ai videopodcast Pagine, Tre Fattori, Sky TG25 - Bonus Track e agli approfondimenti di Sky TG24 Insider, nasce così un nuovo spazio pensato per portare la community ancora più dentro gli avvenimenti di un'epoca in continua trasformazione.
I temi dei primi episodi
Al centro dei primi otto approfondimenti: la guerra dei dazi, la nuova corsa al riarmo mondiale, l'America di Trump, lo scacchiere Artico, la dottrina Donroe/il ruolo della Corte Suprema all'interno del sistema giudiziario americano, il Medioriente, il ruolo dell'Europa, il Trattato di non proliferazione nucleare.
Da lunedì 2 marzo, "Sky Cube - Cosa c’è da sapere" sarà disponibile live alle 15.00 su skytg24.it e sui profili TikTok, Facebook, X e Linkedin.