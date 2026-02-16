Sky TG24 amplia il proprio ecosistema informativo con un nuovo format che valorizza la potenza visiva del nuovo studio. Ogni giorno, al centro del laboratorio narrativo della testata, i grandi snodi geopolitici e sociali del presente. Online da oggi otto puntate di approfondimento: dall'America di Trump al Medioriente, dal ruolo dell'Europa al Trattato di non proliferazione nucleare. Da lunedì 2 marzo, live alle 15.00 sui social del canale

Otto puntate speciali

A partire da oggi, 16 febbraio, arrivano in anteprima su tutte le piattaforme otto puntate speciali di "Sky Cube - Cosa c’è da sapere", dedicate ad altrettanti temi chiave per comprendere e interpretare un mondo in rapido cambiamento. Ogni giorno un approfondimento affidato alle voci dei giornalisti del canale all news. Il vodcast sarà disponibile su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast e nel servizio On Demand di Sky.