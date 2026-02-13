Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 morti e un ferito

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria presso la South Carolina State University, portando al lockdown del campus. Le autorità hanno avviato le indagini mentre l'ateneo ha sospeso tutte le attività didattiche

La South Carolina State University è stata teatro di una sparatoria che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza, come confermato ufficialmente dalle autorità accademiche. L'episodio ha disposto l'isolamento del campus intorno alle 21:15 di giovedì per garantire l'incolumità degli studenti e del personale presente. Gli inquirenti sono attualmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e identificare i responsabili, mentre la comunità universitaria resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla condizione del ferito. Nel frattempo, l'università ha annullato le lezioni del oggi e ha messo a disposizione degli studenti dei consulenti. Questo nuovo dramma riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici americani e sulla facilità di accesso alle armi da fuoco.