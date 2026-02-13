Fermato a Parigi un uomo che ha minacciato un gendarme con un coltello. È successo davanti all’Arco di Trionfo, nel centro della capitale francese. Il fermato ha aggredito l’agente in servizio al momento della riaccensione della fiamma del milite ignoto. Gli altri gendarmi che erano presenti alla cerimonia quotidiana hanno "neutralizzato con le loro armi da fuoco" l'aggressore che, secondo quanto si apprende, è rimasto ferito: è stato preso in cura dai servizi di emergenza e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Non sono stati segnalati altri feriti. Sarà la procura antiterrorismo ad indagare sull'episodio: stando alle prime indiscrezioni gli inquirenti seguono la pista del terrorismo.