Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Minaccia gendarme con coltello a Parigi, uomo fermato da altri agenti: ipotesi terrorismo

Mondo
©IPA/Fotogramma

L’episodio è avvenuto davanti all’Arco di Trionfo durante la cerimonia di accensione della fiamma del milite ignoto. L’aggressore è stato ferito dagli altri gendarmi presenti sul posto che sono intervenuti con le loro armi. Indaga la procura antiterrorismo

ascolta articolo

Fermato a Parigi un uomo che ha minacciato un gendarme con un coltello. È successo davanti all’Arco di Trionfo, nel centro della capitale francese. Il fermato ha aggredito l’agente in servizio al momento della riaccensione della fiamma del milite ignoto. Gli altri gendarmi che erano presenti alla cerimonia quotidiana hanno "neutralizzato con le loro armi da fuoco" l'aggressore che, secondo quanto si apprende, è rimasto ferito: è stato preso in cura dai servizi di emergenza e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Non sono stati segnalati altri feriti. Sarà la procura antiterrorismo ad indagare sull'episodio: stando alle prime indiscrezioni gli inquirenti seguono la pista del terrorismo.

Mondo: Ultime notizie

Cremlino: nuovi negoziati Russia-Ucraina-Usa il 17 e 18 febbraio. LIVE

live Mondo

La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky: lo ha...

Donald Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente. LIVE

live Mondo

La conferma è arrivata da una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano valuta...

Robert Kennedy Jr: "Non temo i germi, sniffavo cocaina sul water"

Mondo

Il segretario alla Salute Usa ha raccontato a Theo Von la sua storia di dipendenza, parlando...

Conferenza di Monaco, Merz: "Alleanza atlantica non è più scontata"

Mondo

I temi sul tavolo, nel vertice che si svolge dal 13 al 15 febbraio, sono tanti: dalla Groenlandia...

Parigi, Louvre allagato: soffitti danneggiati e sale chiuse

Mondo

La perdita sarebbe dovuta alla rottura di una tubatura ai piani superiori. L'acqua è arrivata...

Mondo: I più letti