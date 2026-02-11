La chiusura temporanea dello spazio aereo su El Paso è stata revocata. Lo ha annunciato l'Agenzia federale americana per la sicurezza del volo (Faa) su X. "Non vi è alcuna minaccia per l'aviazione commerciale. Tutti i voli riprenderanno normalmente", si legge sul post.

Lo stop era stato deciso dalle autorità federali per dieci giorni su tutti i voli da e per l'aeroporto internazionale di El Paso per non specificate "speciali ragioni di sicurezza". La nota della Federal Aviation Administration, che ha colto di sorpresa autorità locali e compagnie aeree, specificava l'entrata in vigore della misura poco prima della mezzanotte di ieri, con la chiusura dello spazio aereo sulla città texana sul confine con il Messico e sulla vicina comunità di Santa Teresa, in New Mexico. Le restrizioni imposte dalla FAA sarebbero dovute rimanere in vigore fino al 20 febbraio. Nel 2024, oltre quattro milioni di passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto.