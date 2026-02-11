Offerte Sky
Usa, revocata chiusura temporanea spazio aereo El Paso in Texas per motivi di sicurezza

La misura prevedeva la chiusura fino al 20 febbraio dello spazio aereo sulla città texana sul confine con il Messico e sulla vicina comunità di Santa Teresa, in New Mexico

La chiusura temporanea dello spazio aereo su El Paso è stata revocata. Lo ha annunciato l'Agenzia federale americana per la sicurezza del volo (Faa) su X. "Non vi è alcuna minaccia per l'aviazione commerciale. Tutti i voli riprenderanno normalmente", si legge sul post.

Lo stop era stato deciso dalle autorità federali per dieci giorni su tutti i voli da e per l'aeroporto internazionale di El Paso per non specificate "speciali ragioni di sicurezza". La nota della Federal Aviation Administration, che ha colto di sorpresa autorità locali e compagnie aeree, specificava l'entrata in vigore della misura poco prima della mezzanotte di ieri, con la chiusura dello spazio aereo sulla città texana sul confine con il Messico e sulla vicina comunità di Santa Teresa, in New Mexico. Le restrizioni imposte dalla FAA sarebbero dovute rimanere  in vigore fino al 20 febbraio. Nel 2024, oltre quattro milioni di passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto.

La misura revocata

La Faa aveva ordinato questa mattina lo stop di tutti i voli da e per la cittadina texana, citando "speciali ragioni di sicurezza". Secondo il New York Times, la breve chiusura dello spazio aereo è stata dovuta a un test su una nuova tecnologia anti-drone nella vicina base dell'esercito di Fort Bliss. L'Faa, è stato spiegato, era intervenuta dopo che il dipartimento della Difesa aveva comunicato di non poter garantire la sicurezza degli aerei civili nella zona.

